Visita do Vizela ao Sporting vai servir de "aprendizagem"

O treinador do Vizela realçou, esta quarta-feira, que a deslocação ao reduto do Sporting, campeão nacional, que assinala o regresso do clube à I Liga, vai ser uma "aprendizagem" para o plantel.

O emblema minhoto disputa o jogo de abertura do campeonato em Alvalade. Álvaro Pacheco pede aos seus pupilos, alguns deles ainda sem minutos na elite do futebol português, para "desfrutarem" do jogo.

"É uma grande aprendizagem para os jogadores. A maior parte dos jogadores estava há dois anos no Campeonato de Portugal e agora está na I Liga. Vou pedir aos meus jogadores que desfrutem, que não pensem no resultado, mas em divertir-se (...). É o jogo de batismo em casa do campeão", vincou, na conferência de imprensa de antevisão.

Álvaro Pacheco espera um Sporting "forte", à "imagem do que foi na época passada", com um "coletivo muito forte e bem orientado" por Rúben Amorim. Apesar disso, o Vizela vai "lutar até ao fim pelos três pontos" e exibir "ADN de uma equipa aguerrida e corajosa".

A dias de se estrear como treinador principal na I Liga, Álvaro Pacheco não escondeu estar algo "ansioso", enquanto apreciador "da competição, do jogo, da adrenalina do momento".

O recém-promovido Vizela defronta o Sporting no jogo de abertura do campeonato, agendado para as 20h15 de sexta-feira, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.