Sporting e Braga reencontram-se sábado, 14 de agosto

O Sporting Clube de Portugal e o Sporting de Braga reencontram-se no dia 14 de agosto, sábado, para a segunda jornada da Liga Portuguesa. O jogo está marcado para as 20h30.

Trata-se do principal jogo do calendário das próximas jornadas, cujo calendário foi revelado esta quarta-feira.

A segunda jornada arranca na sexta-feira, 13 de agosto, com o Estoril a receber o Vitória Sport Clube, às 20h15. No sábado entra em ação o Benfica, que recebe o Arouca às 18h00 e, antes, o Vizela recebe o Tondela, às 15h30. Segue-se, essa noite, o já referido Sporting de Braga contra o Sporting.

O Futebol Clube do Porto joga no domingo às 18h em Famalicão e no mesmo dia o Gil Vicente viaja para o Algarve para defrontar o Portimonense, às 15h30. Nos Açores, a partir das 20h30, hora de Lisboa, o Santa Clara recebe o Moreirense.

A jornada só termina na segunda-feira, com o Boavista a receber o Paços de Ferreira, às 19h e o Belenenses SAD a receber o Marítimo às 21h15.

Na terceira jornada, segundo a Liga, o Braga joga em Moreira de Cónegos no dia 20 de agosto às 20h15 e no sábado o Arouca recebe o Famalicão às 15h30. Gil Vicente – Benfica às 18h00 e Sporting – Belenenses SAD às 20h30 são os jogos que se seguem, sendo que existe a possibilidade de estes horários serem trocados, segundo indicação da Liga.

Domingo o Tondela recebe o Portimonense às 15h30 e o FC Porto viaja até à Madeira para defrontar o Marítimo às 18h. Boavista e Santa Clara fecham o dia às 20h30. Por fim, segunda-feira o Paços recebe o Estoril às 19h e o Vitória Sport Clube recebe o Vizela às 21h15.

A quarta jornada também ficou com horários definidos esta quarta-feira. Sexta-feira, 27 de agosto, o Belenenses SAD joga em casa contra o Moreirense às 19h e o Estoril recebe o Marítimo às 21h15.

Sábado o Vizela recebe o Boavista, às 15h30 e depois o FC Porto recebe o Arouca e o Famalicão recebe o Sporting, às 18h e 20h30 respetivamente.

O Benfica entra em ação no domingo, na receção ao Tondela às 18h, a mesma hora em que se realiza o dérbi minhoto, em Braga. Às 20h30 também se realizam dois jogos, o Santa Clara – Gil Vicente e o Portimonense – Paços de Ferreira.