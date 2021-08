Jorge Simão não quer Paços adomercido pelo estatuto do Larne

O treinador do Paços de Ferreira avisa que subestimar o Larne, adversário da equipa portuguesa na pré-eliminatória da Conference League, será um erro fatal. Jorge Simão observa que a equipa da Irlanda do Norte já mostrou, nos jogos disputados esta época, que será um oponente difícil.

"Eliminou uma boa equipa da Dinamarca [AGF Aarhus]. Tem quatro jogos oficiais, três vitórias e um empate", contabiliza o treinador, que destaca a força do coletivo do Larne.

"É uma equipa madura, com muitos jogadores com três ou mais anos de clube. Isto ilustra a força deste clube e os sucessos que eles tiveram nas pré-eliminatórias. Jogam como uma equipa e aí reside a grande força do Larne", salienta, em conferência de imprensa.

Feliz, por "finalmente" poder ter público nas bancadas, Jorge Simão tem a esperança de oferecer um triunfo aos adeptos. O desafio com o Larne será o segundo oficial dos castores, que já reservaram lugar na fase de grupos da Taça da Liga.

Eliminaram o Gil Vicente, num jogo em que Jorge Simão não ficou plenamente satisfeito com a exibição da equipa. "Conseguimos objetivo que era estar na fase de grupos da Taça da Liga, apesar de achar que temos fazer melhor e podemos fazer melhor do que fizemos", reforça. O Paços empatou a uma bola, mas seguiu em frente, depois da marcação de grandes penalidades.

Sem contar com o guarda-redes Jordi e o médio Diaby, o Paços já poderá contar com Eustáquio, que integrou os trabalhos, depois de ter participado na Gold Cup, ao serviço da seleção do Canadá.

O Paços de Ferreira-Larne, jogo a contar para a 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League, está agendado para esta quinta-feira, às 19h00.