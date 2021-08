Resultados da Taça da Liga. Vingança do Rio Ave em Arouca

Sete equipas carimbaram este domingo o passaporte para a fase de grupos da Taça da Liga, numa jornada marcada pelo regresso dos adeptos às bancadas.



O Rio Ave foi a Arouca ganhar, por uma bola a zero. Aderllan Santos assinou o golo da vitória, aos 38 minutos. É uma pequena vingança para a equipa de Vila do Conde, que tinha perdido com o Arouca no "play-off" de acesso à I Liga.



Penafiel venceu o Estrela da Amadora, por 1-0, na deslocação ao Estádio José Gomes. O golo solitário foi apontado por Roberto, aos 36 minutos.

O Famalicão eliminou o Estoril-Praia, também por 1-0, com um golo madrugador de Bruno Rodrigues, aos nove minutos.

O Santa Clara foi ao Algarve bater o Farense, por 3-0, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, depois de uma igualdade sem golos no tempo regulamentar.

O Sporting da Covilhã recebeu e venceu o Mafra, por 3-1. Para os leões da serra marcaram David Santos (30’), Héliton (90’) e Gilberto (90+3’), para os visitantes reduziu Bura (60’).

Já o Vitória de Guimarães ultrapassou o Casa Pia, por 1-0, no Estádio Pina Manique, com um golo de Bruno Duarte, aos 26 minutos.



No último jogo deste domingo e da 2.ª fase da Taça da Liga, o Boavista venceu no Bessa o Portimonense, por 2-0, com um bis de Morais (8' e 73').

Na sexta-feira, o Paços de Ferreira bateu o Gil Vicente e também garantiu um lugar na fase de grupos.