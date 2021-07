O Santa Clara apresentou, este sábado, novo reforço para o ataque.

Trata-se de Hamidou Keyta, extremo francês, de 26 anos, proveniente do Botosani, da Roménia, e que assinou contrato de duas temporadas.

"Estou muito feliz por me juntar a esta família. Sou um ala que pode atuar nas duas faixas do ataque e sou um jogador possante", afirmou o avançado francês, citado pelo site oficial do Santa Clara.