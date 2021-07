Nota 5 para João Pinheiro. "Mote para um ano de arbitragens positivas"

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca, atribui nota 5 a João Pinheiro, a quem atribui apenas dois erros menores na final da Supertaça.

O Sporting derrotou o Braga por 2-1, num jogo sem casos de maior. Paulinho pediu um penálti aos 49 minutos, mas o contacto com Vítor Tormena, além de "perfeitamente normal", foi fora da área.

O Braga pediu o segundo amarelo para João Palhinha, no entanto, o VAR Bola Branca garante que se tratou de "um lance normal".

Os dois erros foram no assinalar de um pontapé de baliza que deveria ter sido pontapé de canto a favor do Sporting e na exibição de um cartão amarelo a Fransérgio, em que Palhinha "acaba por iludir João Pinheiro ao levar as mãos à cara", numa "situação completamente inusitada".

Mote para um bom ano da arbitragem

Houve uma entrada de Pedro Gonçalves "a centímetros do vermelho", contudo, Paulo Pereira concorda com a amostragem do amarelo.

"O Pedro Gonçalves por muito pouco não atingiu com a sola a canela do Sequeira. Mas o amarelo foi bem exibido", assinala o especialista.



Os três golos da Supertaça "foram perfeitamente legais", incluindo o primeiro, de Fransérgio, que se encontra "claramente em jogo".

"Uma arbitragem positiva. João Pinheiro teve sempre o jogo controlado e mostrou-se muito sereno. Deu o mote para o que espero que seja um ano de arbitragens positivas na Liga portuguesa", vinca Paulo Pereira.