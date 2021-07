Marítimo segura Joel Tagueu por mais uma temporada

O Marítimo anunciou, este sábado, a renovação de contrato de Joel Tagueu.

O avançado camaronês, de 27 anos, prolongou o vínculo, que expirava no final da nova época, por mais um ano, até junho de 2024.

Na temporada passada, Joel foi o melhor marcador do Marítimo, a par do Rodrigo Pinho, com nove golos marcados no campeonato.

"Sinto-me bem aqui e fico feliz por poder continuar a ajudar o Marítimo a conquistar os seus objetivos. Aprendi a gostar do Marítimo, que é o clube onde fiz mais golos na carreira", assinalou Joel Tagueu, em declarações reproduzidas no site oficial do Marítimo.