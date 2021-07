Carlos Carvalhal: "Fomos até à última pinga do nosso suor"

Carlos Carvalhal elogia a crença e o esforço, mas lamenta as sete baixas do Sporting de Braga na Supertaça, que perdeu para o Sporting.

Em declarações à TVI24, o treinador do Braga lembrou que faltavam Lucas Mineiro, Lucas Piazón, André Castro, Francisco Moura, David Carmo, Fábio Martins, Iuri Medeiros, todas ausências com "peso significativo", especialmente pela forma como podiam mexer com o jogo. Contudo, ficou rendido à entrega dos jogadores que tinha à disposição:

"Tivemos muito coração, acreditámos até ao fim, fomos até ao limite, fomos até à última pinga do nosso suor, é assim que eu quero. Sem querer desvalorizar a justa vitória do Sporting, as baixas que tivemos não são poucas. Faltou um 'upgrade' em termos de capacidade técnica, fundamentalmente pelo jogo interior, para nos dar outra qualidade de jogo, outro perfume. Tenho a certeza que vamos ficar mais fortes."

Apesar de tudo, o Braga teve "uma boa entrada" em jogo, a colocar "muitas dificuldades" ao Sporting. O golo coroou a superioridade.

"Conseguimos fazer um golo e estávamos melhor, com o jogo controlado. Uma desconcentração da nossa parte, sofremos o golo. O segundo [do Sporting] é mais mérito da capacidade individual de um grande jogador. O Sporting é uma boa equipa, quando está em vantagem fecha-se muito bem e sai muito bem em ataques rápidos. Fizemos o que nos competia: tentar chegar ao golo. Foi mais com o coração do que com a cabeça, mas estou muito satisfeito com o comportamento dos jogadores. Dadas as circunstâncias, fizemos um jogo muito bom", vincou Carvalhal.