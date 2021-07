Francisco Geraldes deixa Rio Ave e reforça o Estoril

O Estoril Praia anunciou a contratação do médio Francisco Geraldes.

O médio de 26 anos esteve no Rio Ave na temporada passada e não continua no clube de Vila do Conde após a despromoção à II Liga.

"Venho com uma vontade enorme de ajudar o clube a atingir os seus objetivos. O fator que teve mais influência na minha mudança foi a ideia e modelo de jogo, potenciando ao máximo as qualidades de cada jogador", disse o jogador, aos meios do clube.

Geraldes conta com passagens pelo Sporting, onde foi formado, Moreirense, Rio Ave, Eintracht Frankfurt e AEK de Atenas.