Herói de Alkmaar atribui "ligeiro favoritismo" ao Sporting na Supertaça

Miguel Garcia, antigo jogador que passou pelo Sporting e também pelo Braga, considera que os leões entram em campo na Supertaça Cândido de Oliveira com algum favoritismo, depois da temporada passada.



A Supertaça Cândido de Oliveira joga-se no sábado, em Aveiro, com Sporting e Sporting de Braga a disputarem o primeiro troféu da época desportiva. O antigo lateral, hoje com 38 anos, foi formado no Sporting, onde representou a equipa principal em quatro temporadas, tendo ainda passado pelo Braga entre 2009 e 2010.

"Não poderia haver melhor jogo para começar a temporada. Sporting e Braga são duas equipas bem trabalhadas e muito bem orientadas. Atribuo ligeiro favoritismo ao Sporting porque a época passada foi quase perfeita e a dinâmica de vitória mantém-se. Mas será um jogo bem disputado e renhido", afirma, a Bola Branca.



Mercado a mexer

As duas equipas fizeram retoques nos plantéis, mas o mercado ainda vai mexer e é difícil dizer se Sporting e Braga vão ficar melhor ou pior. Ainda vão chegar reforços para as duas equipas, acredita Miguel Garcia.

"Para já é difífcil dizer se as equipas estarão melhor ou pior do que na época passada porque ainda está tudo muito no início. As mudanças não foram muitas mas o mercado ainda vai mexer. É preciso ver as equipas em ação para perceber o que irá acontecer", acrescenta.

Regresso do público é a notícia mais esperada

O jogo da Supertaça vai ficar marcado pelo regresso dos adeptos aos estádios, uma notícia que Miguel Garcia, o "herói de Alkmaar", aplaude.

"O público faz muita falta. Eu não me recordo de jogar sem público e acredito que, com os adeptos nos estádios, os jogadores estão mais motivados, principalmente quando jogam em casa", conclui.

O Sporting, campeão nacional, e o Sporting de Braga, detentor da Taça de Portugal, defrontam-se na Supertaça Cândido de Oliveira no próximo sábado, no Estádio Municipal de Aveiro. Partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.