Dadashov reforça ataque do Tondela

O ponta de lança Renat Dadashov é reforço do Tondela e assinou por uma época, emprestado pelo clube inglês Wolverhampton.

"O ponta de lança de 22 anos chega por empréstimo do Wolverhampton Wanderers Football Club, numa cedência válida por uma temporada", anunciou esta quinta-feira o Tondela na sua página oficial da internet.

Renat Dadashov "é internacional A pelo Azerbaijão" e "não escondeu a satisfação por representar, a partir de agora, os auriverdes. "Não vejo a hora de me poder estrear pelo meu novo clube. Estou muito contente com este passo que vou dar na minha carreira, falei com a minha família e amigos e assim que soube desta oportunidade percebi logo que era o ideal para mim", afirmou aos meios de comunicação do clube.

Segundo a nota de imprensa, Dadashov participa, pela primeira vez, esta sexta-feira, nos treinos com o restante plantel.

Renat Dadashov junta-se a Eduardo Quaresma, Manu Hernando, Daniel dos Anjos e Tiago Dantas e ainda a jogadores que transitam da última época, como Bebeto, Jota, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Jaquité, Pedro Augusto, João Pedro e Telmo Arcanjo.

Também continuam no plantel os guarda-redes Joel Sousa, Babacar Niasse e Pedro Trigueira e os avançados Salvador Agra, Jho