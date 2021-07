Carvalhal quer conquistar a primeira Supertaça da história do Braga

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, quer fazer história e vencer a primeira Supertaça Cândido de Oliveira da história do clube.

"A nossa ambição é vencer a primeira Supertaça em 100 anos de história do Sporting de Braga. Com muito respeito pelo Sporting, que é uma equipa muito forte. Mas o Braga também é uma equipa muito forte, que se pode bater com qualquer adversário", disse, em declarações à TVI.

O técnico minhoto não assume favoritismo, mas também não o entrega à equipa do Sporting: "A Supertaça coloca frente a frente o campeão do campeonato e o campeão da Taça de Portugal. O Sporting foi a equipa mais forte do campeonato, mas na Taça de Portugal o Sp. Braga foi o clube mais forte. Por isso, o que pensamos é que é uma final, e como todas as finais, é um jogo de 50-50".

Uma das saídas do Sporting de Braga foi a transferência de Ricardo Esgaio, precisamente para o Sporting, uma saída desvalorizada por Carvalhal.

"Ganhámos o Tiago Esgaio e o Fabiano, não perdemos ninguém. Estamos satisfeitíssimos com os jogadores que temos e não lamentamos nenhum jogador que não está. Temos uma equipa preparada para esta final", termina.

O Braga tem cinco troféus oficiais no palmarés de futebol: duas Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Taça Intertoto.