Árbitros não são “desportistas” e podem deduzir mais despesas do que os jogadores

Estes coeficientes variam em função da natureza dos rendimentos, designadamente se respeitam a atividades profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o (artigo 151.º do) Código do IRS.

De acordo com o Código do IRS, a determinação do rendimento tributável enquadrável na Categoria B (rendimentos profissionais e empresariais) do IRS, no âmbito do regime simplificado, obtém-se através da aplicação de diferentes coeficientes aos rendimentos obtidos pelo sujeito passivo.

A atividade de árbitro não se encontra expressamente prevista na Tabela do Código do IRS e não pode considerar-se como abrangida pelo Código de Atividade 1323 – Desportistas, pelo que deve ser-lhe aplicável o coeficiente de 0,35, relativo aos rendimentos de outras prestações de serviços.

No âmbito do regime simplificado, a determinação do rendimento tributável obtém-se através da aplicação de coeficientes, que representam, na prática, o reconhecimento de um direito de dedução (automática) de despesas, correspondente a uma percentagem do rendimento auferido, variável em função da natureza desse rendimento, designadamente se respeita a atividades profissionais especificamente previstas na Tabela do Código do IRS.

Os rendimentos auferidos por árbitros, no exercício da sua atividade, qualificam-se, regra geral, como rendimentos provenientes da prestação de serviços, sendo enquadráveis na Categoria B de IRS. Como é sabido, a determinação dos rendimentos profissionais e empresariais faz-se, também, por regra, com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado ou com base na contabilidade.

Ser ou não ser "desportista" faz toda a diferença

“Se a atividade de árbitro se encontrasse abrangida pelo Código de Atividade 1323 – Desportistas ser-lhe-ia aplicável um coeficiente de 0,75, que equivale ao reconhecimento de um direito de dedução, automática, de despesas no valor de 25% do rendimento auferido, enquanto que no caso contrário lhe é aplicável um coeficiente de 0,35, que equivale ao reconhecimento de um direito de dedução, automática, de despesas no valor de 65% do rendimento auferido”, explica à Renascença Rogério Fernandes Ferreira, sócio fundador da RFF, especialista em direito tributário.

"Esta questão foi, em 2018, objeto de uma Ficha Doutrinária da AT, onde foi perfilhado o entendimento de que ‘o rendimento proveniente da atividade de árbitro de futsal deve ser inscrito no campo 403 do quadro 4-A do anexo B da declaração de rendimentos modelo 3 de IRS e a determinação do rendimento tributável obtém-se através da aplicação do coeficiente de 0,75 (…)’", assinala.

Rogério Fernandes Ferreira, faz notar, porém que, “não obstante, a questão foi objeto de Decisões Arbitrais dissonantes, proferidas pelo Centro de Arbitragem Administrativa” (designadamente no âmbito do Processo nº 510/2017-T e no âmbito do Processo n.º 421/2019-T), onde, “numa, se entendeu ser aplicável o coeficiente de 0,35, enquanto noutra, mais recente, se considerou que os rendimentos de um árbitro de modalidades desportivas, se encontra abrangido pela Atividade 1323 – Desportistas e que lhe é aplicável um coeficiente de 0,75”.

Neste âmbito, as “Decisões Arbitrais que consideraram ser aplicável o coeficiente de 0,35 (de que também é exemplo a Decisão proferida no Processo n.º 704/2019-T) assentam no entendimento de que, por força do princípio da legalidade, previsto na Constituição da República Portuguesa, e dos princípios da tipicidade e da determinação em que aquele se desdobra, as normas de incidência têm de ser pré-determinadas no seu conteúdo, devendo os elementos integrantes da mesma estar formulados de modo preciso e determinado”.