Paços de Ferreira oficializa regresso de Antunes

O Paços de Ferreira anunciou a contratação do defesa Antunes, como a Renascença noticiou. O lateral assinou contrato por duas épocas.

O lateral-esquerdo de 34 anos rescindiu contrato com o Sporting, onde tinha mais um ano de ligação e ficou livre para regresar à Mata Real. O clube leonino despediu-se de forma emocional do defesa nas redes sociais.

O internacional português somou 13 partidas na temporada passada no Sporting e ficou ainda com menos espaço esta época, após a chegada de Rúben Vinagre neste mercado de transferências. Rúben Amorim conta com Nuno Mendes, Vinagre e ainda Matheus Reis para a posição.

Antunes representou o Paços de Ferreira duas vezes no passado e onde se lançou para o futebol europeu.

"É a terceira vez que volto para tentar devolver a confiança que sempre depositaram em mim. Não acredito que será a última, porque existe uma vida depois de jogador de futebol", disse, aos meios do clube.