O Académico de Viseu anunciou a contratação de Mouhamed Mbaye, que deixa o FC Porto em definitivo e assina por duas épocas.

O guarda-redes senegalês chegou aop FC Porto em 2015 para representar os juniores. Fez um jogo na equipa principal, em 2019/20.

No Académico de Viseu, vai lutar por um lugar no onze com Ricardo Janota e Elísio Pais.