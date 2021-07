João Pinheiro nomeado para apitar a Supertaça

João Pinheiro, árbitro da Associação de Futebol de Braga, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para apitar a Supertaça Cândido de Oliveira, entre Braga e Sporting.

O árbitro internacional vai ser auxiliado por Tiago Costa e Nuno Eiras enquanto o quarto árbitro é Gustavo Correia. O VAR será André Narciso, assistido na função por Vasco Santos (AVAR1) e Ricardo Santos (AVAR2).

João Pinheiro já arrancou a temporada e esteve no jogo entre Olympiacos e Neftchi, para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

O Sporting, campeão nacional, e Braga, detentor da Taça de Portugal, defrontam-se na Supertaça Cândido de Oliveira no próximo sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.