Daniel Ramos. Santa Clara não pode facilitar diante do Shkupi

"O futebol dá-nos muitas lições e uma delas é que ninguém ganha antes de jogar, muito menos numa competição europeia, em que também o adversário tem valor. Percebemos que a equipa do Shkupi tem valor, nós é que fomos muito competentes nesse jogo (da primeira mão)", apontou.

"Se nós formos novamente Santa Clara, somos favoritos. Demonstrámos no primeiro jogo que fomos superiores, tivemos o controlo do jogo, fizemos uma boa partida, tivemos possibilidades de conseguir um bom resultado e isso dá-nos a confiança de poder repetir", afirmou.

Daniel Ramos assumiu que, no primeiro jogo entre as duas equipas, o Santa Clara demonstrou ser superior ao adversário.

O treinador falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão da eliminatória europeia frente ao Shkupi, da Macedónia do Norte, marcada para quinta-feira. No jogo da primeira mão, a equipa portuguesa venceu o Shkupi por 3-0, na Macedónia do Norte.

"Estamos a levar o jogo a sério. Foi algo de muito importante que referi após o jogo. Foi dizer ao grupo de trabalho que ninguém pode facilitar. Facilitismo zero. É mesmo assim: zero. É como se estivesse 0-0 e nós queremos ganhar o jogo e passar a eliminatória", afirmou.

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, assumiu o favoritismo da equipa frente ao Shkupi, mas salientou que os açorianos não podem facilitar no encontro da segunda mão da pré-eliminatória da Liga Conferência Europa (LCE) de futebol.

Questionado sobre se vão existir alterações no onze inicial, até porque o Santa Clara joga no domingo para a Taça da Liga diante do Farense, Daniel Ramos avançou que "vão existir algumas mudanças", fruto de "algumas mazelas".

Entre essas mudanças, o técnico revelou que o jogador Allano vai estar "fora de combate".

Daniel Ramos enalteceu ainda a presença de público nas bancadas, uma vez que na época anterior os adeptos estiveram "arredados" dos campos de futebol devido à pandemia da covid-19.

"É um desejo grande termos a nossa massa associativa novamente. Foram só duas vezes a época passada em casa e é novamente o arrancar com uma amostra que esperemos que aumente no futuro, mas certamente que quem estará presente amanhã (quinta-feira) vai estar de corpo e alma", apontou.

O jogo Santa Clara-Shkupi, da segunda mão da pré-eliminatória da Liga Conferência Europa (LCE), marcado para quinta-feira nos Açores, poderá ter uma assistência de até mil pessoas na bancada, revelou a equipa açoriana na segunda-feira.

O jogo da segunda mão está agendado para 29 de julho, às 20:00 locais (menos uma hora do que no continente), no estádio de São Miguel, nos Açores.

O vencedor desta eliminatória vai defrontar na ronda seguinte os eslovenos do Olimpija Ljubljana ou os malteses do Birkirkara.