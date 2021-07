Proença: "Clubes estão preparar-se para receber público"

Pedro Proença mostra-se confiante no regresso dos adeptos aos estádios da Liga portuguesa e revela que os clubes já estão a preparar-se.

No Facebook, o presidente da Liga Portugal saúda a "abertura" do Governo. Dá "confiança" de que a "batalha" que começou há um ano pelo regresso do público ao futebol "pode ter agora um final feliz".

"Será uma vitória do Futebol Profissional, que tanto precisa dos seus adeptos. Aguardamos pela confirmação oficial de tão boas notícias e do regresso dos adeptos aos estádios já este final de semana. Sinais muito animadores. A Liga Portugal tem já a norma articulada com a DGS e os clubes estão a preparar-se para receber público assim haja 'ok' formal do Governo na próxima quinta-feira", escreveu Pedro Proença.

Esta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que a Supertaça Cândido Oliveira, entre Sporting e Braga, terá público. O Municipal de Aveiro receberá 33% da lotação, no sábado, às 20h45.