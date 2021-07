Covid-19. FPF disponibiliza serviço de testes para a Supertaça

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai disponibilizar um serviço de testes antigénio à Covid-19 para os detentores de bilhetes para o jogo da Supertaça entre Sporting e Braga, que no sábado vai contar com 33% da lotação do estádio em Aveiro.

"Em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, a operação decorrerá sexta-feira e sábado nos estádios José Alvalade e Municipal de Braga. O custo associado a este teste, comparticipado pela FPF, é de 10 euros", refere o organismo em comunicado divulgado esta terça-feira.

O encontro da Supertaça entre Sporting e Braga, agendado para sábado, às 20h45, em Aveiro, vai contar com 33% da lotação do estádio, anunciou esta terça-feira a FPF. Assim, o estádio, com capacidade para 30.127 pessoas, vai poder contar com cerca de 10 mil adeptos nas bancadas.