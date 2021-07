​"Braga Cup" adiado devido à pandemia

A pandemia de Covid-19 adiou pelo segundo ano consecutivo um das maiores provas de futebol jovem do país, o Torneio Internacional Braga Cup.



A sexta edição da prova está remarcada para 4 a 9 de julho de 2022, três anos depois da anterior realizada em 2019.

O responsável pela organização, José Manuel Pereira, explica que era inevitável um novo adiamento depois de em 2020 a prova pelas mesmas razões ter sido diferida. “Devido à pandemia fomos uma vez mais obrigados a adiar o Torneio para 2022. Já temos muitas equipas inscritas num total de dois mil atletas”, assinala em entrevista a Bola Branca.

O Torneio abrange os escalões, de sub-10 a sub-17 e o escalão feminino de sub-19 e decorre em simultâneo em dez campos de futebol: “Temos confirmadas pela primeira vez equipas de países como o Japão e Hong Kong. Também estão confirmadas equipas do Brasil, México, Colômbia, Cazaquistão, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Espanha, França e Suíça”, revela José Manuel Pereira.

“Esperemos que 2022 seja a viragem desta pandemia e a alegria de todas as crianças e jovens que participam neste evento, dos 7 aos 15 anos e vamos incluir o escalão de sub 17 pela primeira vez para não penalizar os atletas de sub 15 que não puderam estar presentes em 2020 e 2021”, detalha.

Os prejuízos de novo adiamento

O Torneio Braga Cup é organizado pela Associação Juvenil Metrópole Talentosa, associação sem fins lucrativos. Os prejuízos do adiamento do Torneio têm reflexos apenas no meio empresarial bracarense.

“Não temos prejuízos porque uma associação juvenil sem fins lucrativos, mas para o grande tecido empresarial da cidade como hotéis, restaurantes e lojas comerciais que através das comitivas e familiares invadem Braga, vai ter um impacto a rondar um milhão de euros. É penalizador para a cidade”, explica José Manuel Pereira.

Sem plano B para 2022

O Torneio Internacional Braga Cup é adiado pelo segundo ano consecutivo. No próximo ano, não um plano B para o caso da pandemia não permitir a realização da prova.

“Em 2022 o plano de vacinação que está a decorrer, com o controlo dos aeroportos e nas fronteiras pela via terrestre, além do nosso próprio controlo interno, penso que em 2022 será possível a realização do Torneio. Vamos ter fé e pensamento positivo esperando fazer no próximo ano o maior torneio de sempre”, deseja José Manuel Pereira.