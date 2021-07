Antunes rescinde com o Sporting e regressa ao Paços de Ferreira

Antunes está a finalizar o processo de rescisão de contrato com o Sporting e vai regressar ao Paços de Ferreira, avançou a imprensa nacional e confirmou a Renascença junto de fonte próxima do processo.

O lateral-esquerdo de 34 anos tinha mais um ano de contrato com os leões, mas deverá rescindir e ficar livre para assinar pelos pacenses.

O internacional português somou 13 partidas na temporada passada no Sporting e ficou ainda com menos espaço esta época, após a chegada de Rúben Vinagre neste mercado de transferências. Rúben Amorim conta com Nuno Mendes, Vinagre e ainda Matheus Reis para a posição.

Confirmando-se a rescisão de contrato, Antunes prepara-se para voltar ao Paços de Ferreira, clube que representou duas vezes no passado e onde se lançou para o futebol europeu.

Formado no rival Freamunde, Antunes chegou ao Paços de Ferreira em 2006/07. Depois de uma temporada, rumou à Roma, onde não se afirmou na equipa principal. Foi emprestado ao Lecce, Leixões, Livorno e Panionios, antes de voltar à Mata Real, em 2012/13.

Fez parte do plantel que fez história no Paços de Ferreira, garantiu o terceiro lugar e presença inédita na Liga dos Campeões. Antunes esteve apenas meia época no clube e rumou ao Málaga em janeiro. Passou ainda pelo Dínamo de Kiev e Getafe, antes de voltar a Portugal para o Sporting, onde se sagrou campeão nacional.

Antunes será o oitavo reforço do defeso para a equipa de Jorge Simão, depois de André Ferreira, João Vigário, Flávio Ramos, Rui Pires, Nuno Santos, Denilson Jr e Juan Delgado.

O clube renova totalmente a ala esquerda da defesa em relação à temporada passada, contando agora com Antunes e João Vigário. O Paços de Ferreira arranca a temporada nesta sexta-feira, na segunda eliminatória da Taça da Liga frente ao Gil Vicente. Na próxima semana, arranca a presença europeia, na Liga Conferência, frente ao Larne ou AGF Aarhus.