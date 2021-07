Vizela reforça defesa com Igor Julião

O Vizela anunciou a contratação de Igor Julião, lateral-direito, proveniente do Fluminense.

O defesa de 26 anos assinou contrato por duas temporadas, mais uma de opção, e vai disputar a posição com Koffi e Hugo Oliveira.

Julião representou o Fluminense em 87 jogos na equipa principal, a maioria nas últimas três temporadas. Passou ainda pelo Sporting KC, da MLS, Ferroviária, Macaé, ABC e Samorim, da Eslovénia.

Igor Julião irá, agora, cumprir com o período de quarentena obrigatório que as autoridades de saúde impõem a quem viaja do Brasil, antes de se apresentar às ordens do míster Álvaro Pacheco