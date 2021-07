Pepa estreia-se no Vitória de Guimarães com triunfo na Taça da Liga

O Vitória de Guimarães está na próxima fase da Taça da Liga, depois de vencer o Leixões por 4-1, no Estádio D. Afonso Henriques.

O jogo começou com um susto para a equipa vimaranense e favorita para a partida, com um golo de penálti para o Leixões, aos 22 minutos de jogo, convertido por Sapara.

Rochinha empatou o encontro ainda na primeira parte, aos 34 minutos de jogo. No segundo tempo, Bruno Duarte foi lançado por Pepa, aos 69 minutos de jogo, e marcou dois golos, aos 74 e 84 minutos de jogo. Ao cair do pano, aos 94 minutos, Maga fechou o resultado, de calcanhar, na estreia absoluta na equipa principal.

Pepa estreia-se no comando técnico com uma vitória, depois de ter levado o Paços de Ferreira ao 5º lugar na temporada passada. O jogo ficou ainda marcado pela estreia de diversos jovens da formação do Vitória de Guimarães: Tomás Handel, Gui, Maga e Herculano.

O Vitória defronta agora o Casa Pia, para decidir quem assegura uma vaga na fase de grupos da Taça da Liga.