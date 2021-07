Marítimo e Moreirense caem na primeira fase da Taça da Liga

Depois de Belenenses SAD, Vizela e Tondela terem sido os primeiros clubes da Primeira Liga a cair na primeira fase da Taça da Liga, foi a vez este domingo do Marítimo e do Moreirense dizerem adeus à competição.

O Marítimo - no primeiro com adeptos no estádio em mais de um ano - perdeu em casa com o Boavista (0-1), enquanto que o Moreirense foi a Penafiel e caiu nos penalties (1-1, 4-3 nas grandes penalidades).

Avançam também na competição o Rio Ave, o Arouca e o Estoril Praia - e acompanham Gil Vicente, Mafra, Estrela da Amadora, Casa Pia, Sporting da Covilhã, Farense e Portimonense na próxima fase da competição.

Ficam então por terra este domingo, além de Marítimo e Moreirense, o Varzim, o Vilafranquense e o Nacional da Madeira.

Na segunda-feira à noite, em Guimarães, realiza-se o último jogo da primeira fase da Taça da Liga, entre o Vitória e o Leixões.

Resultados deste domingo da Taça da Liga:

Penafiel 1 - 1 Moreirense

(Rui Pedro, 66'; Franco, 68') (4 - 3 nas grandes penalidades)

Varzim 1 - 1 Rio Ave

(Ronan, 56' (AG); Aderllan Santos, 79') (3 - 4 nas grandes penalidades)

Vilafranquense 0 - 3 Arouca

(Eugeni, 6', André Silva, 30' e Basso, 86')

Nacional 1 - 2 Estoril Praia

(Róchez, 35'; Crespo, 56' e João Carlos, 89')

Marítimo 0 - 1 Boavista

(Luís Santos, 41')