Vizela reforça-se com avançado maliano

O Vizela confirma a contratação do avançado Kévin Zohi, ex-Estrasburgo.

O jogador, de 24 anos, é internacional maliano e assinou por três épocas.

Zohi disse estar “muito bem impressionado” com o novo primodivisionário.

“A primeira sensação foi excelente, as instalações são boas. Já desconfiava, porque quando me falaram do FC Vizela, telefonei ao Koffi e ele disse-me coisas muito positivas. Falou-me do treinador e do espírito de família da equipa, disse-me que é uma equipa que gosta de atacar e é muito unida”, referiu.

O avançado apresentou-se aos adeptos: "Gosto de driblar, gosto de marcar e trabalho sempre para a equipa”.

A equipa de Álvaro Pacheco já contratou Tomás Silva (Sporting), Nuno Moreira (Sporting), Bruno Wilson (Tenerife/Sp. Braga), Charles (Marítimo), Alex Méndez (Ajax) e Hugo Oliveira (Oliveirense), este também apresentado esta sexta-feira, para a temporada 2021/22.