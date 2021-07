Leixões transfere dois jogadores para o Sporting de Braga

O Leixões anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com o Sporting de Braga para a venda de dois jogadores por 550 mil euros.

O ponta de lança André Lacximicant, de 20 anos, e o defesa-central Mário Júnior, de 18, ambos portugueses, reforçam a equipa B dos minhotos. O Leixões fica com 10% do passe de cada um dos jogadores.



Lacximicant já foi apresentado, com contrato válido para as próximas três temporadas. Citado no site oficial do Braga, prometeu trabalhar.

“Estou muito orgulhoso por chegar aqui, é muito motivador para mim. Vou trabalhar muito e afirmar-me neste clube", afirmou o avançado.