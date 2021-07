Vizela. Pedro Silva lesionado

O guarda-redes Pedro Silva, do Vizela, contraiu uma lesão no tornozelo direito, já foi operado e iniciou o processo de recuperação.

A informação é confirmada pelo clube da I Liga nas redes sociais.

O jogador deixou umas palavras após a lesão: "Esta é uma situação com que nos deparamos no desporto e na vida. Temos de encarar com positividade. Estou preparado para o que aí vem e disposto a trabalhar ao máximo para voltar bem e ajudar a equipa o quanto antes”.

O tempo de paragem deve rondar os quatro meses.

Na época passada, ainda na II Liga, Pedro Silva esteve em 17 partidas.