Sp. Braga empata contra Marselha

O Sp. Braga empatou 1-1 contra os franceses do Marselha, em mais uma partida de preparação para a temporada 2021/22.

A equipa arsenalista adiantou-se no marcador aos 19 minutos, com um golo do avançado espanhol Abel Ruiz, mas o Marselha, da I Liga francesa, chegou ao empate por intermédio do internacional gaulês Payet, aos 52.

Os guerreiros do Minho, que ainda não perdeu na pré-época (três vitórias e quatro empates), está a preparar o primeiro jogo oficial da nova época, que será a disputa da Supertaça frente ao Sporting, em 31 de julho.

A partida ficou marcada por um choque, de cabeças, entre Raúl e Sequeira. O central brasileiro foi obrigado a sair de campo.

Sp. Braga: Matheus (Tiago Sá 45’), Sequeira (Esgaio 45’), Al Musrati (Piazon 45’), Abel Ruiz (Mario González 45’), André Horta (Castro 45’), Paulo Oliveira, Ricardo Horta (Fábio Martins 45’), Fransérgio (João Novais 45’), Raul Silva (Tormena 43’), Fabiano e Galeno (Roger 74’).