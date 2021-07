Neno homenageado. V. Guimarães retira camisola 1 na próxima época

O Vitória de Guimarães homenageia Neno, ex-jogador e ex-dirigente do clube, e retira a camisola número 1 na temporada 2021/22.

“Foi decidido que na temporada em curso esse número ficará reservado para prestar homenagem ao malogrado Neno, figura histórica do clube e da cidade”, lê-se na nota.

Já o presidente do V. Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, lembra que “quando elegemos o #TodosPor1 como mote para esta época, quisemos associar essa memória do Neno à união coletiva que certamente nos fará mais fortes num ano que marcará o regresso do público aos estádios”.

“Esta temporada o Neno será o nosso número 1, continuará connosco, e o que posso acrescentar é que este gesto não se ficará pela vertente simbólica. O Neno era um homem de causas e essa dimensão tem de estar presente nesta iniciativa, pelo que iremos em breve anunciar em que moldes ela será aprofundada, envolvendo também os nossos sócios e adeptos, assim como a cidade”, acrescentou.