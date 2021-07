Feirense apresenta reforços para a defesa e para o ataque

O Feirense anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Cláudio Silva e André Rodrigues, para nova temporada na II Liga portuguesa.

O primeiro é defesa-central, de 21 anos, e representou a equipa de sub-23 do Famalicão nas duas últimas temporadas. Cláudio Silva foi formado no FC Porto, com que venceu a Youth League, e é filho de Ricardo Silva, antigo defesa dos dragões e do rival citadino, o Boavista.

André Rodrigues é um extremo, de 23 anos, e foi contratado ao Felgueiras 1932, com que se estreou com apenas 17 anos e onde se notabilizou durante as últimas cinco temporadas, com 25 golos marcados.