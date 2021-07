Daniel Ramos: "À primeira vista é um adversário acessível, mas se calhar nós também"

Daniel Ramos avisa contra o facilitismo: o Shkupi pode parecer um adversário acessível, no entanto, o Santa Clara também é um estreante desconhecido. Ainda assim, o treinador dos açorianos acredita na passagem à terceira pré-eliminatória da Conference League.

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, à partida para a Macedónia do Norte, Daniel Ramos salientou que o Santa Clara tentará "aproveitar ao máximo e dignificar o clube e o país".

"Estamos muito satisfeitos com a nossa participação e vamos procurar arrancar bem, no sentido de passarmos esta eliminatória e continuarmos a fazer história. (...) À primeira vista, [Shkupi] é um adversário acessível, mas se calhar nós para os outros também [somos]. Estamos a chegar pela primeira vez e somos desconhecidos para muitas equipas", frisou.

Apesar de apelar à "humildade e respeito" para com o adversário, Daniel Ramos assume que acredita que o Santa Clara pode vencer:

"Na primeira mão, vamos à procura do melhor resultado possível. Temos ambição e aspirações de levarmos este adversário de vencida."

Prioridade é o campeonato

Apesar do entusiasmo com a primeira participação europeia, Daniel Ramos sublinhou que é necessário que todos no clube entendam que esta é apenas uma de quatro competições em que o Santa Clara está inserida e não é a mais importante: "É uma competição bónus para nós."

"De grande prestígio como é óbvio, mas temos a perfeita noção de que a grande prioridade é o campeonato e temos mais três provas em que queremos, naturalmente, ir o mais longe possível. Estamos preparados e alertados e vamos tentar corresponder em várias frentes", declarou.

Shkupi-Santa Clara na quinta-feira, às 19h00, na Macedónia do Norte.