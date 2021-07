Sporting de Braga contrata bicampeã da Copa Libertadores

O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Paulinha, internacional brasileira e bicampeã da Copa Libertadores.

A lateral-direita, de 33 anos, chega do Corinthians, com que fez mais de 100 jogos e conquistou dois campeonatos e uma Taça do Brasil.

Citada pelo site oficial do Braga, Paulinha reconhece que "não foi uma decisão fácil" deixar o Brasil para rumar à Liga portuguesa.

"Pensei muito. Tirei algum tempo para decidir, mas acredito muito e tenho muita fé que vai correr tudo bem", afirma a defesa.

Paulinha acredita que construiu "uma história linda" no Corinthians e que vai criar outra no Braga, onde será "uma das mais experientes".

"Estou habituada a ganhar. Aqui não quero que seja diferente. Vamos trabalhar para conseguir ganhar títulos", sublinha Paulinha.