​Campeonato começa a 6 de agosto com um Sporting-Vizela

As datas e as horas da primeira jornada da I Liga foram reveladas esta esta terça-feira. O campeonato começa com um Sporting-FC Vizela, no dia 6 de agosto.



O Benfica visita o Moreirense FC no dia seguinte e FC Porto recebe o Belenenses, a 8 de agosto, adianta a Liga Portugal

Os horários das jornadas 2, 3 e 4 já estão pré-alinhados e serão divulgados depois do sorteio da UEFA que se realizará no próximo dia 2 de agosto.

Calendário completo da 1.ª jornada da Liga Portugal Bwin

Sexta-feira, 6 de agosto

Sporting CP – FC Vizela, 20h15 – Sport TV

Sábado, 7 de agosto

FC Arouca – Estoril Praia, 15h30 – Sport TV

Moreirense FC – SL Benfica, 18h00 – Sport TV

Marítimo da Madeira – SC Braga, 20h30 – Sport TV

Domingo, 8 de agosto

Vitória SC – Portimonense, 15h30 – Sport TV

CD Tondela – Santa Clara, 15h30 – Sport TV

FC Porto – Belenenses SAD, 18h00 – Sport TV

FC P. Ferreira – FC Famalicão, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 9 de agosto

Gil Vicente FC – Boavista FC, 20h15 – Sport TV