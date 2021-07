Paços de Ferreira e Santa Clara conhecem possíveis adversários na Conference League

Paços de Ferreira e Santa Clara ficaram a conhecer, esta segunda-feira, os possíveis adversários da terceira pré-eliminatória da Conference League.

Os castores já sabem que defrontarão Larne, da Irlanda do Norte, ou Aarhus, da Dinamarca, que se defrontam na ronda anterior.

Por outro lado, os açorianos terão, primeiro, de ultrapassar os macedónios do Shkupi, na segunda pré-eliminatória. Jogos marcados para quinta-feira, na Macedónia, e uma semana depois, dia 29 de julho, em São Miguel. Só aí poderão medir forças com o vencedor do duelo entre Olímpia Ljubljana, da Eslovénia, e Birkirkara, de Malta.

Os jogos da terceira pré-eliminatória realizam-se a 5 e 12 de agosto. Os vencedores dos respetivos duelos avançarão para o "play-off".