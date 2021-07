Feirense SAD ilibada de viciação de apostas e manipulação de resultados

A SAD do Feirense e o seu antigo presidente, Kunle Soname, foram ilibados dos casos de suspeitas de viciação de apostas e manipulação de resultados, informou o clube fogaceiro, esta segunda-feira.



O caso surgira de uma notícia do jornal "Público", a 3 de agosto de 2020. Em causa estava a posição de Soname, que alegadamente conciliava, de forma ilegal, a liderança da SAD com a propriedade de uma casa de apostas na Nigéria, algo proibido por lei e que levara à instauração de um processo disciplinar à SAD do Feirense, por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. A conclusão é dada a conhecer pelos fogaceiros, em comunicado no site oficial.

Tanto a SAD do Feirense como Kunle Soname foram ilibados de "responsabilidade disciplinar relacionada com possível viciação de apostas desportivas e a sua incidência no jogo e/ou inobservância de outros deveres relativos a proteção de valores desportivos".

"Dissemos, desde o primeiro dia, que estas suspeitas eram descabidas e infundadas, mas, naturalmente, levantaram-se dúvidas (...), tendo esta Sociedade saído lesada desta situação. A verdade veio, agora, ao de cima. A CD Feirense SAD é uma instituição cumpridora de todas as suas obrigações cívicas e legais e sempre se demarcou de todo e qualquer tipo de situações que coloquem em causa o bom nome desta instituição, postura esta também seguida pelo Sr. Kunle Soname durante a presidência do nosso Conselho de Administração", pode ler-se.

A Feirense SAD destaca, por fim, que utilizará "todos os meios legais" à disposição "para que seja reposto o bom-nome e a boa imagem" da instituição, assim como "das pessoas envolvidas na acusação".