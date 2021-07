O médio Manuel Ugarte testou positivo à Covid-19. A informação foi avançada pela SIC e depois divulgada por outros meios de comunicação.

A notícia da infeção do jovem uruguaio surge precisamente no dia em que o plantel do Famalicão foi vacinado.

O jogador já está em isolamento.

Ugarte tem sido apontado ao Sporting. Os leões estarão dispostos a pagar 6,5 milhões de euros por 50% do passe.