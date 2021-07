Ramos assinou contrato com os castores por duas temporadas.

O jogador brasileiro, de 27 anos, chega do Feirense, onde não fez qualquer minuto na época passada.

O Paços de Ferreira oficializou a contratação do defesa-central Flávio Ramos.

Antes, Flávio Ramos tem também uma passagem pela Turquia e três épocas - essas sim com utilização, no Feirense, na altura com o clube na I Liga.