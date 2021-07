Vitória paga 1,2 milhões por 80% de Borevkovic ao Rio Ave

O Vitória de Guimarães comunicou, esta quinta-feira, a contratação de Toni Borevkovic ao Rio Ave, a troco de 1,2 milhões de euros.

Os vitorianos ficam com 80% do passe e com uma opção de compra dos restantes 20% do central croata, de 24 anos. Borekvovic assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até ao final de junho de 2026, e fica com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Borevkovic fez toda a formação na Croácia. Chegou a Portugal pela porta do Rio Ave, que representou durante três épocas. Ao todo, o defesa amealhou um total de 101 jogos e um golo pelos vilacondenses.