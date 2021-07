Rúben Amorim eleito o melhor treinador da temporada

Rúben Amorim foi eleito o melhor treinador da I Liga.

O treinador do Sporting garantiu o título de campeão para os leões, e superou a concorrência de Pepa, do Paços de Ferreira, e Daniel Ramos, do Santa Clara.

"O prémio não é meu, é da equipa técnica, têm muito mérito neste título. Tenho muito orgulho em ser o líder deles. Alguns de nós já temos um caminho longo juntos, passámos por muitas coisas. Temos muito boas condições, não sou muito chato, é uma convivência fácil. Correu tudo bem", disse.

Questionado sobre se assume a candidatura ao título, Amorim diz que "está com os olhos" nos troféus.

"O Sporting não se pode desviar do caminho que traçou, um título não muda isso. Temos distâncias a encurtar para os nossos rivais. Vamos tentar. Vamos jogo a jogo, mas com olhos nos títulos, principalmente na Supertaça", disse.

O melhor treinador do ano na II Liga foi Álvaro Pacheco, do Vizela, superando a concorrência de Bruno Pinheiro, campeão da II Liga com o Estoril, e Armando Evangelista, do Arouca.

"Agradecer a distinção, deixa-nos muito orgulhosos, é um reconhecimento do nosso trabalho. Este prémio não é só o Álvaro Pacheco, é a minha equipa toda que me acompanha diariamente, e agradecer aos meus jogadores, sem eles não seria possível", disse, à margem do evento.