Provocação e brincadeira. Paços anuncia calendário de forma criativa

O Paços de Ferreira anunciou o calendário oficial para a próxima temporada com um vídeo caricato, com brincadeira e provocações aos rivais na I Liga.

Desde o programa "Fama Show" sobre o Famalicão, adversário da primeira jornada, o ténis no Estoril Open, em referência ao campeão da II Liga, os Passadiços do Paiva para ilustrar o Arouca, a nova mascote do FC Porto, o título do Sporting e o surto de Covid-19 no Benfica foram alguns dos tópicos abordados no vídeo bem humorado do Paços de Ferreira.

O Paços foi a grande revelação da última temporada, com o quinto lugar alcançado, e vai disputar a nova Conference League esta época.

Confira o original vídeo do Paços de Ferreira.