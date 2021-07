Pedro Gonçalves e André Vidigal eleitos os melhores jovens da I e II Ligas

O médio de 23 anos do Sporting foi o melhor marcador do campeonato, com 23 golos apontados em 37 jogos, e bateu Beto e Nuno Mendes para vencer o galardão.

Na II Liga, Vidigal venceu a concorrência de Aziz e Guilherme Ramos. O extremo de 22 anos apontou oito golos em 39 jogos pelo Estoril, números que lhe permitem o salto para o Marítimo, em definitivo, nesta temporada

"Muito feliz, sinto-me realizado. Foi a minha época de afirmação em Portugal. A II Liga é um campeonato extremamente difícil, muito exigente e competitivo", disse o jovem que agora representa o clube madeirense.

Adán, guarda-redes do Sporting, foi nomeado o melhor guarda-redes do primeiro escalão. Na II Liga, Dani Figueira, do Estoril, foi o vencedor, à frente de Victor Braga, do Arouca, e Mika, da Académica.

Neno, antigo guarda-redes do Vitória que faleceu há algumas semanas, foi homenageado na cerimónia de entrega de prémios aos guardiões. Os prémios de "fair-play" da Liga passam a ter o nome de Neno.

Luis Díaz, do FC Porto, e Ivo Gonçalves, guarda-redes do Vizela, venceram os prémios de "fair-play", no que diz respeito a jogadores. Moreirense e Covilhã foram os clubes distinguidos.

