​Pako Ayestarán: Tondela "ainda está muito fraco" na defesa e pede reforços

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, disse hoje aos jornalistas que o plantel "ainda está muito fraco" ao nível defensivo e espera novos centrais em breve na equipa da I Liga de futebol.

"Agora, onde estamos mais fracos é a nível defensivo. Contamos com um central, esperamos fechar dois centrais nos próximos dias e depois já começará a ser outra coisa. Na lateral esquerda contamos só com Naoufel Khacef, mas onde precisamos mais atletas é na linha defensiva", reconheceu.

O técnico principal do Tondela falava aos jornalistas no final do primeiro treino de porta aberta à comunicação social, em que contou com a presença de 11 jogadores, uma vez que John Murillo ainda está de férias, depois de ter estado ao serviço da seleção nacional de futebol da Venezuela.

Há ainda seis atletas em casa devido à covid-19, dois infetados (Tiago Almeida e Naoufel Khacef), dois em quarentena do regresso de férias (Bebeto e Pedro Augusto) e dois em isolamento profilático (Joel Sousa e Souley).

"Estamos a enfrentar uma grande dificuldade, que é treinar com oito jogadores de campo e três guarda-redes e logicamente isso dificulta muito a preparação, mas é algo que não podemos trocar, temos de trabalhar e enfrentar a situação que vivemos e tratar de obter o melhor dos jogadores que temos no momento", admitiu.

Neste sentido disse que a "cada dia tem de se dar solução à situação que se vive", mas, admitiu que "com novos jogadores será mais fácil", uma vez que, atualmente, trabalha com um central e sem laterais.

"Não podemos trabalhar a nível defensivo e isso é uma dificuldade. Tivemos de cancelar os dois primeiros jogos de preparação, mas é o que vivemos", acrescentou o técnico principal.