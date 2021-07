Denilson volta a Portugal para jogar no Paços de Ferreira

O Paços de Ferreira anunciou a contratação do ponta de lança Denilson Jr.

O ponta de lança brasileiro de 25 anos está de regresso ao clube depois de uma passagem de meia temporada na época 2019/20, onde marcou três golos em 13 jogos.

Denilson assinou um contrato válido por duas temporadas e será opção para Jorge Simão para além de Douglas Tanque.

Formado no Fluminense, Denilson jogou ainda no Granada, Avaí, São Paulo, Vitória, Atlético Mineiro, Al-Faisaly e Al-Dhafra. Em Portugal, esteve ainda no Tondela.