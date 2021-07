Clubes de futebol profissionais vão ser vacinados a partir de sexta-feira

Todos os elementos dos clubes de futebol profissionais vão começar a ser vacinados a partir de sexta-feira, anunciou o Almirante Gouveia e Melo, coordenador da "task force" da vacinação, Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, e António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde.

O anúncio foi feito na cerimónia do "Kick Off" da próxima temporada, na Alfândega do Porto.

"O plano de vacinação inicia-se a partir de amanhã. Vamos iniciar pelas equipas que vão participar nas competições internacionais e depois, a partir daí, iniciando e continuando pelas equipas de I Liga e terminando com as equipas da II Liga. Portanto, será o suficiente para que consigamos ter, não só os plantéis, como todas as equipas e staff das próprias equipas das competições profissionais", disse Proença.



Os primeiros clubes a serem vacinados serão os clubes que disputam as provas europeias: Sporting, FC Porto, Benfica, Sporting de Braga e Paços de Ferreira. De seguida, os restantes clubes da I Liga e, em último lugar, os clubes do segundo escalão.



[Atualizado às 18h48]