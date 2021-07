Beto e Joca marcaram os melhores golos da época

Beto, avançado do Portimonense, e Joca, antigo médio do Leixões, marcaram os melhores golos da temporada 2019/20.

O melhor golo da temporada na I Liga foi marcado por Beto, avançado do Portimonense, com um pontapé de bicicleta frente ao Tondela.

"Como sou meio desengonçado pensei que não ia acertar na bola, mas correu bem e foi um bom golo. Na televisão já vi umas quantas vezes, mas no telemóvel já vi o lance mais de 100 vezes. Foi uma grande bola do Anderson, não estava à espera e não havia outra maneira de finalização, mas foi mesmo inspiração do momento. Quero sempre melhorar, bonito ou não, golo é golo e quero continuar a marcar. Obrigado a quem votou em mim pelo melhor golo do campeonato", disse.

Na II Liga, foi Joca, que agora assinou pelo Rio Ave, que venceu o galardão, com um golo de letra, ao ângulo, frente ao Benfica B.

"Foi um gesto técnico que treino várias vezes e os meus companheiros podem comprovar esse trabalho. Depois foi a inspiração do momento e saiu aquele pontapé. Na próxima época a vontade é marcar. Quantos mais melhor, mas o mais importante é sempre a equipa".