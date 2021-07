Tondela anuncia contratação de Tiago Dantas

O Tondela anunciou a contratação do médio Tiago Dantas por empréstimo do Benfica, como a Renascença anunciou.

O jovem de 20 anos esteve associado ao Belenenses SAD, mas é agora oficialmente reforço da equipa de Pako Ayestarán, no Tondela.

Tiago Dantas é atualmente campeão alemão e do Mundial de Clubes, depois de ter estado ao serviço do Bayern de Munique na temporada passada, por empréstimo das águias. Os bávaros não acionaram a cláusula de compra, fez apenas dois jogos na equipa principal e sete na equipa B.

“Sou um médio que preferencialmente gosta de jogar pelo corredor central. Sou um jogador que tanto ajuda a equipa quando tem bola como quando não tem. Sei que venho para um clube onde os adeptos são muito ligados à equipa e o que posso dizer-lhes é que vou dar tudo dentro de campo e que se vão divertir a ver-me jogar a mim e à equipa”, disse, aos meios do clube.

Formado no Benfica, Tiago Dantas já se estreou na equipa principal na época 2019/20, ainda com Bruno Lage no comando técnico, num jogo da Taça da Liga frente ao Vitória de Setúbal.