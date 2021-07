Rio Ave. “Treinador não contava com Tarantini”

O Rio Ave respondeu, em comunicado , à saída do capitão, após 13 anos no clube. “Treinador não contava com Tarantini”, lê-se.

O clube de Vila do Conde justifica o silêncio com a “reorganização da estrutura técnica com um novo treinador”. Já a dispensa, em fim de contrato, surge após decisão do novo treinador Luís Freire.

“Foi-nos transmitido, pelo técnico, que não contava com Tarantini, apresentando o seu projeto e as suas opções”, escreve.

O Rio Ave acrescenta que ainda perguntou a Tarantini se pretendia continuar a jogar, impedindo o convite para a estrutura, acrescenta o clube.

“O fim do ciclo do capitão Tarantini, no Rio Ave FC, deixa-nos a todos tristes e saudosos, pela história escrita em comum, pelo valor humano da pessoa e pelo profissional”, escreve o Rio Ave.