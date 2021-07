Rio Ave dispensa capitão Tarantini. "Não era o desfecho que alguma vez imaginei"

Tarantini anunciou, nas redes sociais, que não vai integrar o plantel do Rio Ave na II Liga. O médio de 37 anos diz que "não era o desfecho esperado".

"Após 13 anos de caravela ao peito chegou ao fim a minha ligação ao Rio Ave. Após o desfecho da época passada, o meu sentimento era de enorme vontade de continuar a ajudar o Rio Ave na sua caminhada de volta ao lugar onde merece competir. Os 37 dias de silêncio que se seguiram pronunciavam algo, e após sete dias do início da época, o presidente informou-me da decisão de não fazer parte das escolhas para o plantel. Infelizmente não era este o desfecho esperado e que alguma vez imaginei", pode ler-se nas redes sociais.

O agora antigo capitão do clube de Vila do Conde diz que o momento mais triste que teve ao serviço do clube foi precisamente na última época, com a despromoção.

"Um dos momentos mais tristes na história do Rio Ave e da minha carreira foi partilhado conjuntamente com muitos adeptos no final do último jogo, e ficará para sempre gravado no meu coração, pelo apoio e carinho que me demonstraram", diz.

Tarantini recorda os 444 jogos ao serviço do Rio Ave e os feitos alcançados pelo clube: "Ficam as incríveis recordações de alegria que todos juntos celebramos, na Liga Portuguesa, na Liga Europa, na Taça de Portugal, na Taça da Liga e na Supertaça. Foram 444 jogos de muito trabalho, 39 golos, amor e conquistas, que coincidiram com os momentos mais altos da história do Rio Ave".

O médio deseja que o clube volte à I Liga já nesta época: "Ao “sempre meu” Rio Ave desejo tudo de bom, que rapidamente volte ao lugar que merece e que no futuro celebre um tão desejado título".

Tarantini fez a formação no Amarante e passou pelo Sporting da Covilhã, Gondomar e Portimonense antes de se mudar para o Rio Ave, em 2008, clube que representou desde então.

O médio de 37 anos não esclareceu o seu futuro, se continuará a jogar ou se vai terminar a carreira.