Famalicão contrata guarda-redes brasileiro

O Famalicão contratou o guarda-redes brasileiro Dalberson, ex-Brusque.

O jogador, de 24 anos, formado no Cruzeiro, assinou por três épocas.

Dalberson passou também por Boa Esporte e Joinville.

“Os melhores jogadores atuam no futebol europeu e como pretendo fazer parte desse lote julgo que esta foi uma escolha assertiva”, afirmou o guardião. Elogioso para com a visão ambiciosa do clube, Dalberson prometeu “vontade, raça e confiança”, para que possa “realizar bons jogos pelo FC Famalicão”, referiu.

Para a nova temporada, o Famalicão já contratou: David Tavares (Benfica), Bruno Alves (Parma), Rúben Lima (Belenenses).