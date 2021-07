Rio Ave e Vitória de Guimarães em negociações avançadas por Borevkovic

Rio Ave e Vitória de Guimarães estão em negociações avançadas para a transferência de Toni Borevkovic, confirmou a Renascença.

O Vitória de Guimarães deverá pagar um valor em torno de 1,5 milhões de euros por Borevkovic e vai juntar-se às opções de Pepa, para além de Mumin e Jorge Fernandes. As negociações progrediram ao longo desta terça-feira e apenas detalhes separam a finalização do negócio.



O defesa-central de 24 anos esteve associado ao Sporting de Braga neste defeso, mas a contratação de Paulo Oliveira tirou o croata da órbita dos arsenalistas.

Borevkovic deixará o Rio Ave depois da despromoção e de três anos no clube de Vila do Conde. No total, somou 101 jogos com a camisola do clube e apontou um golo.